Hello Doctor : जोड़ों में दर्द से लेकर पेट दर्द और उल्टी की समस्या तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती जीवनशैली, तनाव, खानपान की गड़बड़ी और बढ़ते प्रदूषण के कारण हर उम्र के लोगों में अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कहीं बच्चों में पेट दर्द, सिरदर्द और एलर्जी की परेशानी है, तो कहीं युवाओं में नींद न आना, थकान, माइग्रेन और त्वचा से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द, पार्किंसंस, बार-बार सर्दी-जुकाम और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या इन समस्याओं का इलाज दवाओं के साथ-साथ प्राकृतिक, आयुर्वेदिक या हर्बल तरीकों से संभव है। इसी उद्देश्य से हमने आयुर्वेद, पंचगव्य, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सक से आम लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक जवाब जुटाए हैं, ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी समस्या को बेहतर ढंग से समझ सके और सुरक्षित तरीके से राहत पा सके।