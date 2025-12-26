26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

Hello Doctor : जोड़ों में दर्द से लेकर पेट दर्द और उल्टी की समस्या तक…डॉक्टर से जानिए सामान्य रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

Hello Doctor : आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. भानु प्रकाश शर्मा से जानिए जोड़ों के दर्द, गैस, नींद की समस्या, माइग्रेन और बच्चों की बीमारियों का प्राकृतिक समाधान।

2 min read
भारत

image

Dimple Yadav

Dec 26, 2025

Hello Doctor

Hello Doctor (photo- patrika)

Hello Doctor: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बदलती जीवनशैली, तनाव, खानपान की गड़बड़ी और बढ़ते प्रदूषण के कारण हर उम्र के लोगों में अलग-अलग तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कहीं बच्चों में पेट दर्द, सिरदर्द और एलर्जी की परेशानी है, तो कहीं युवाओं में नींद न आना, थकान, माइग्रेन और त्वचा से जुड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का दर्द, पार्किंसंस, बार-बार सर्दी-जुकाम और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या इन समस्याओं का इलाज दवाओं के साथ-साथ प्राकृतिक, आयुर्वेदिक या हर्बल तरीकों से संभव है। इसी उद्देश्य से हमने आयुर्वेद, पंचगव्य, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सक से आम लोगों द्वारा पूछे गए सवालों के सरल, वैज्ञानिक और व्यावहारिक जवाब जुटाए हैं, ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई अपनी समस्या को बेहतर ढंग से समझ सके और सुरक्षित तरीके से राहत पा सके।

डॉ. भानु प्रकाश शर्मा एक अनुभवी आयुर्वेद, पंचगव्य, प्राकृतिक एवं योग चिकित्सक हैं। वे बी.ए.एम.एस, पी.जी.डी.वाए.टी, ए.डी.एन.वाए.एस और एन.डी.डी.वाए. जैसी योग्यताएं रखते हैं। वर्तमान में वे राजस्थान गौ सेवा संघ, दुर्गापुरा, जयपुर से जुड़े हैं, जहां आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

  1. मेरी 45 वर्षीय मां को अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है। क्या इसका कोई उपाय मिल सकता है?- संजय वर्मा
  2. मेरे 10 साल के बेटे को पेट दर्द और गैस की समस्या रहती है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है?- प्रिया गुप्ता
  3. मेरे 30 साल के भाई को नींद की समस्या है और तनाव ज्यादा रहता है। क्या हर्बल उपचार से नींद बेहतर हो सकती है?- रितेश यादव,
  4. मेरी 60 वर्षीय दादी को सर्दी-जुकाम बार-बार होता है। क्या इसका उपाय मिल सकता हैं?- कविता जोशी
  5. मेरे 12 साल की बेटी को बार-बार आंखों में खुजली और लालपन होता है। क्या यह ठीक हो सकता है?- अंशिका मिश्रा
  6. मेरे 35 साल के पति को पेट में अम्लता और एसिडिटी की समस्या रहती है। क्या प्राकृतिक तरीके से राहत मिल सकती है?- नीता वर्मा
  7. मेरी उम्र 32 वर्ष है और मैं पुरुष हूं। मेरे शरीर पर लाल-लाल चकत्ते निकल आते हैं और बहुत खुजली होती है। कृ पया बताइए कि यह किस कारण से हो रहा है और इसका प्राकृ तिक इलाज क्या है?- एक पाठक
  8. मेरी उम्र 61 वर्ष है और मुझे पांच साल से पार्किंस बीमारी है। मैं नियमित रूप से एलोपैथी की दवाई ले रहा हूं जिसमें सेंड्रोपा तथा रसालिट टैबलेट शामिल हैं। इसके संबंध में आप मुझे प्राकृ तिक चिकित्सा के बारे में कोई उपलब्ध उपचार बताइए। जिससे कि मुझे पार्किंस बीमारी में राहत मिल सके।- बी. आर. सुमन
  9. मेरे 7 साल के बेटे को बार-बार सर दर्द होता है और वह थकान महसूस करता है। क्या यह तनाव या कोई एलर्जी की वजह से हो सकता है? - सीमा शर्मा
  10. मेरी 50 वर्षीय मां को नींद नहीं आती और वह चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। क्या हर्बल उपाय से उसे आराम मिल सकता है?- अनिल कुमार
  11. मेरे 9 साल की बेटी को अक्सर पेट दर्द और उल्टी की समस्या रहती है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा से इसे ठीक किया जा सकता है?- रिया पाठक, उम्र 9 साल
  12. मेरे 28 साल के भाई को लगातार थकान और कमजोरी रहती है। क्या आयुर्वेदिक उपचार से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है?- विक्रम सिंह
  13. मेरी 65 वर्षीय दादी को जोड़ो में दर्द और सूजन रहती है। क्या हर्बल उपचार से इसमें आराम मिलेगा?- सुनीता गुप्ता
  14. मेरी 35 साल की बहन को बार-बार माइग्रेन होता है। क्या आयुर्वेदिक उपाय से इसमें आराम मिल सकता है?- संगीता मिश्रा

Published on:

26 Dec 2025 04:03 pm

