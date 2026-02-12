Obesity Infection Risk: मोटापा होने पर साधारण संक्रमण भी बन सकता है जानलेवा! स्टडी में खुलासा

भारत में भी स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। अनुमान के मुताबिक 2023 में संक्रमण से करीब 12 लाख मौतें हुईं, जिनमें लगभग 46,100 मौतें मोटापे से जुड़ी थीं। यानी कुल मौतों का करीब 3.8 प्रतिशत हिस्सा मोटापे से प्रभावित था। सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। करीब 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय सामान्य मोटापे से पीड़ित हैं, जो कुल आबादी का लगभग 29 प्रतिशत है। वहीं पेट के आसपास जमा चर्बी यानी एब्डॉमिनल मोटापा तो और भी ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है। करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोगों में।