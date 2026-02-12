Human Body after Death: मौत के बाद भी तुरंत बंद नहीं होता शरीर! जानिए कौन सा अंग कब तक रहता है जिंदा

अंगों के बंद होने का यह क्रम डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसप्लांट तभी सफल होता है जब अंग सही समय सीमा के अंदर सुरक्षित निकाल लिए जाएं। कुछ अंग जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि कुछ ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं। सबसे पहले दिमाग बंद होता है, फिर दिल और फेफड़े, उसके बाद लिवर और पैंक्रियास। किडनी और कॉर्निया ज्यादा देर तक सुरक्षित रहती हैं, जबकि त्वचा और हड्डियां सबसे आखिर में खराब होती हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमें बताती है कि इंसानी शरीर कितना नाजुक भी है और कितना मजबूत भी। सही समय पर अंगदान कई लोगों की जान बचा सकता है।