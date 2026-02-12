12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

स्वास्थ्य

Kissing Benefits for Health: सिर्फ प्यार नहीं… किस करने से मिलते हैं ये 8 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

Kissing Benefits for Health: Kiss Day पर जानिए किस करना सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है! दिल, दिमाग और रिश्तों पर इसके असर जानकर आप भी चौंक जाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 12, 2026

Kissing Benefits for Health

Kissing Benefits for Health (Photo- gemini ai)

Kissing Benefits for Health: वैलेंटाइन वीक में आने वाला किस डे प्यार जताने का बेहद खास दिन माना जाता है। आमतौर पर लोग किस को सिर्फ रोमांटिक इमोशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार किस करना सिर्फ प्यार जताने का तरीका नहीं, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है।

रिश्ता बनाता है मजबूत

किस करने से पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। जब दो लोग किस करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन भरोसा बढ़ाता है और रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है।

तनाव और चिंता कम करता है

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम समस्या बन गया है। किस करने से शरीर में कोर्टिसोल (तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन) का स्तर कम हो सकता है। इससे मन शांत होता है और रिलैक्स महसूस होता है। यही वजह है कि कई लोग किस करने के बाद हल्का और खुश महसूस करते हैं।

मूड बेहतर करता है

किस करने से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील-गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी का एहसास बढ़ाते हैं। इससे उदासी कम होती है और पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं।

दिल की सेहत के लिए अच्छा

किस करने से दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है।

हल्की कैलोरी भी बर्न होती है

यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन किस करने से हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि होती है, जिससे थोड़ी कैलोरी भी बर्न हो सकती है। हालांकि यह एक्सरसाइज का विकल्प नहीं है, लेकिन एक्टिव रहने का एक छोटा सा तरीका जरूर है।

मानसिक सुकून और आराम

किस करने से शरीर रिलैक्स होता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह अकेलेपन की भावना को कम कर सकता है और मानसिक शांति देने में मदद करता है।

प्यार जताने का आसान तरीका

कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक छोटे से किस का होता है। यह बिना कुछ कहे प्यार, अपनापन और केयर दिखाने का सबसे सरल तरीका है।

Published on:

12 Feb 2026 12:25 pm

Kissing Benefits for Health: सिर्फ प्यार नहीं… किस करने से मिलते हैं ये 8 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

स्वास्थ्य

