Kissing Benefits for Health: सिर्फ प्यार नहीं… किस करने से मिलते हैं ये 8 जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स

Kissing Benefits for Health
Kissing Benefits for Health: वैलेंटाइन वीक में आने वाला किस डे प्यार जताने का बेहद खास दिन माना जाता है। आमतौर पर लोग किस को सिर्फ रोमांटिक इमोशन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार किस करना सिर्फ प्यार जताने का तरीका नहीं, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है।
किस करने से पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। जब दो लोग किस करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन भरोसा बढ़ाता है और रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम समस्या बन गया है। किस करने से शरीर में कोर्टिसोल (तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन) का स्तर कम हो सकता है। इससे मन शांत होता है और रिलैक्स महसूस होता है। यही वजह है कि कई लोग किस करने के बाद हल्का और खुश महसूस करते हैं।
किस करने से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील-गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जो खुशी का एहसास बढ़ाते हैं। इससे उदासी कम होती है और पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती हैं।
किस करने से दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है।
यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन किस करने से हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि होती है, जिससे थोड़ी कैलोरी भी बर्न हो सकती है। हालांकि यह एक्सरसाइज का विकल्प नहीं है, लेकिन एक्टिव रहने का एक छोटा सा तरीका जरूर है।
किस करने से शरीर रिलैक्स होता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। यह अकेलेपन की भावना को कम कर सकता है और मानसिक शांति देने में मदद करता है।
कई बार शब्दों से ज्यादा असर एक छोटे से किस का होता है। यह बिना कुछ कहे प्यार, अपनापन और केयर दिखाने का सबसे सरल तरीका है।
