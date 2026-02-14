Iron Supplement Side Effects: खून बढ़ाने वाली गोली बनी मुसीबत! एक साथ 19 बच्चे अस्पताल पहुंचे, जानें इसकी वजह

बुधवार रात कई बच्चों को अचानक मतली, चक्कर और बेचैनी महसूस होने लगी। कुछ बच्चों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। स्कूल प्रशासन ने एंबुलेंस बुलाकर सभी बच्चों को चंद्रपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अशोक कटारे के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि ज्यादातर बच्चे अब स्थिर हैं, लेकिन कुछ को निगरानी में रखा गया है। वहीं पुलकित सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।