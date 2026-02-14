Weight Loss Spices: वजन घटाने का सीक्रेट आपकी रसोई में! ये 5 मसाले तेजी से जलाएंगे फैट

Weight Loss Spices: अगर आप वजन घटाने के लिए महंगी दवाओं या ट्रेंडी डाइट्स पर निर्भर हैं, तो जरा रुकिए। एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का कहना है कि फैट बर्न करने का असली राज आपके किचन में मौजूद मसालों में छिपा हो सकता है। यूके की न्यूट्रिशनिस्ट Zib Atkins के मुताबिक कुछ आम मसाले शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाकर वजन घटाने की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये मसाले कोई जादू नहीं करते, लेकिन अगर आप पहले से हेल्दी डाइट और कैलोरी कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपके रिजल्ट बेहतर बना सकते हैं।