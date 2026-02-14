Chronic Kidney Disease Children: बच्चों में तेजी से बढ़ रही किडनी की खतरनाक बीमारी, नई रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

रिपोर्ट से साफ हुआ कि जिन क्षेत्रों में आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाएं कम हैं, वहां बच्चों की मौतें ज्यादा हो रही हैं। यानी बीमारी सिर्फ मेडिकल समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से भी जुड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर Central Asia में बच्चों में CKD के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कम आय वाले क्षेत्रों में इलाज की सुविधा सीमित होने के कारण बीमारी का असर ज्यादा गंभीर देखा गया।