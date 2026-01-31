Kidney Disease: बिना दर्द के भी हो सकती है पथरी! किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है ये गलती

Kidney Disease: गुर्दे की पथरी को अक्सर बड़ों की बीमारी माना जाता है, लेकिन हाल ही में एक 16 साल की लड़की को उसके माता-पिता ने अस्पताल में दिखाया। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे पथरी का कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था जो सामान्य तौर पर मरीजों में देखा जाता है। इसके बावजूद जांच में उसे गुर्दे की पथरी पाई गई, जो अपने आप में चिंताजनक है। आइए जानते हैं कि बच्चों में बिना लक्षण वाली पथरी होने के कारण क्या हैं, इसके सामान्य संकेत क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए।