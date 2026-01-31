Nipah Virus India: कोरोना से भी खतरनाक? 75% मौत का खतरा, लेकिन भारत के लिए WHO ने कही ये राहत की बात!

डॉक्टर लोगों को खासतौर पर खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव जयवेदन के अनुसार, यह संक्रमण आमतौर पर तब फैलता है, जब इंसान गलती से संक्रमित चमगादड़ के संपर्क में आ जाता है। यह खतरा खासकर ग्रामीण और जंगल से सटे इलाकों में ज्यादा होता है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. ऐश्वर्या आर. का कहना है कि लोग पेड़ों से गिरे फल न खाएं, बिना धोए फल न खाएं, कच्चा खजूर का रस (डेट पाम सैप) पीने से बचें। थोड़ी सी सावधानी इस गंभीर बीमारी से बचाव में बहुत मददगार साबित हो सकती है।