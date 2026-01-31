31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Nipah Virus India: कोरोना से भी खतरनाक? 75% मौत का खतरा, लेकिन भारत के लिए WHO ने कही ये राहत की बात!

Nipah Virus India: WHO का कहना है कि भारत में निपाह वायरस के मामले सीमित हैं और इसके दूसरे देशों में फैलने की संभावना कम है, यात्रा प्रतिबंध की जरूरत नहीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 31, 2026

Nipah Virus India

Nipah Virus India (photo- gemini ai)

Nipah Virus India: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि भारत में सामने आए निपाह वायरस के मामले दूसरे देशों तक फैलने की संभावना बहुत कम है। WHO के मुताबिक, अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि देशों को भारत के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने पड़ें। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब निपाह वायरस को लेकर लोगों में डर और चिंता बढ़ी हुई है।

WHO ने रॉयटर्स को ईमेल में बताया कि अब तक सामने आए मामलों के आधार पर संक्रमण के और ज्यादा फैलने का जोखिम कम है। संगठन ने यह भी कहा कि भारत के पास इस तरह के संक्रमण को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता है। WHO के अनुसार, अभी तक मानव से मानव में तेजी से फैलने के कोई सबूत नहीं मिले हैं और भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है।

अब तक कितने मामले सामने आए?

इस महीने की शुरुआत में कोलकाता स्थित AIIMS अस्पताल की दो नर्सें निपाह वायरस से संक्रमित पाई गई थीं, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। इसके बाद बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई। 30 जनवरी तक कुल 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें एक डॉक्टर और एक अस्पताल स्टाफ भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 100 लोगों को निगरानी और क्वारंटीन में रखा गया है।

हालांकि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि इस वायरस का देशों की सीमाएं पार करना लगभग नामुमकिन है, फिर भी एहतियात के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश अलर्ट पर हैं और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर चुके हैं।

निपाह वायरस क्या है?

WHO के मुताबिक, निपाह वायरस एक जूनोटिक बीमारी है, यानी यह जानवरों से इंसानों में फैलती है। इसका मुख्य स्रोत फ्रूट बैट (चमगादड़) होते हैं। यह वायरस उन फलों के जरिए फैल सकता है, जिन पर संक्रमित चमगादड़ों की लार, पेशाब या मल लग जाता है। इसके अलावा, संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब रहने या उसके शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। निपाह वायरस बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर करीब 75 प्रतिशत है और अभी तक इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

निपाह के लक्षण क्या हैं?

इस बीमारी के आम लक्षणों में शामिल हैं:

  • बुखार
  • सिरदर्द
  • सांस लेने में तकलीफ
  • खांसी और गले में खराश
  • दस्त और उल्टी
  • मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी

डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं?

डॉक्टर लोगों को खासतौर पर खान-पान में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव जयवेदन के अनुसार, यह संक्रमण आमतौर पर तब फैलता है, जब इंसान गलती से संक्रमित चमगादड़ के संपर्क में आ जाता है। यह खतरा खासकर ग्रामीण और जंगल से सटे इलाकों में ज्यादा होता है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. ऐश्वर्या आर. का कहना है कि लोग पेड़ों से गिरे फल न खाएं, बिना धोए फल न खाएं, कच्चा खजूर का रस (डेट पाम सैप) पीने से बचें। थोड़ी सी सावधानी इस गंभीर बीमारी से बचाव में बहुत मददगार साबित हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Nipah Virus Prevention: कोरोना के बाद निपाह का अलर्ट! इम्युनिटी कमजोर तो रिस्क ज्यादा, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित
लाइफस्टाइल
Nipah Virus updates, Nipah Virus alert, safety measures for Nipah Virus,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Jan 2026 02:20 pm

Hindi News / Health / Nipah Virus India: कोरोना से भी खतरनाक? 75% मौत का खतरा, लेकिन भारत के लिए WHO ने कही ये राहत की बात!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Nipah Virus High Alert: 19 साल बाद लौटे निपाह का दुनिया भर में खौफ! चीन और अमेरिका सहित इन देशों में ग्लोबल अलर्ट जारी

Nipah virus high alert
स्वास्थ्य

Psoriasis Treatment: सोरायसिस मरीजों के लिए बड़ी राहत! यह दवा 4 साल तक त्वचा रखती है साफ

Psoriasis Treatment
स्वास्थ्य

जानलेवा निपाह वायरस से लड़ने की तैयारी, आज से अपनाएं ये इम्युनिटी टिप्स

Nipah Virus updates, Nipah Virus alert, safety measures for Nipah Virus,
लाइफस्टाइल

Kidney Disease: बिना दर्द के भी हो सकती है पथरी! किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है ये गलती

kidney disease
स्वास्थ्य

Measles Outbreak: आगरा में खसरे की दस्तक! 11 हजार बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

measles outbreak
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.