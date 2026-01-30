Nipah Virus High Alert: वहम या हकीकत? भारत के बाद किन देशों में जारी हुआ अलर्ट, आखिर पहली बार कहां से शुरू हुआ मौत का वायरस?

Nipah Virus High Alert: भारत से शुरू हुआ यह जानलेवा निपाह वायरस अब पूरे विश्व में अपना कहर दिखाए उससे पहले सभी देशों की सरकारें सतर्क हो गई हैं। आखिर यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे बचना ही इसका सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। हाल ही में चीन की एक दवा को लेकर यह दावा किया गया था कि इससे निपाह संक्रमण को रोका जा सकता है।

भारत में इस वायरस के तहलके को देखते हुए पड़ोसी देशों के साथ पूरे एशिया में स्क्रीनिंग के साथ सतर्कता शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं कि यह हकीकत है या सिर्फ वहम? भारत के अलावा किन देशों में हाई अलर्ट जारी हुआ है और इस मौत के वायरस की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी?