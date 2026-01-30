Brain Health: युवाओं को जकड़ रहा मानसिक विकार, 60% मामले 35 वर्ष से कम उम्र में

Brain Health: मानसिक बीमारियां अब बुढ़ापे या मिडिल एज तक सीमित नहीं हैं, ये किशोरावस्था और युवावस्था में ही लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। भारत में लगभग 60% मानसिक विकार 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों में देखे जा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत की औसत उम्र 19 से 20 वर्ष के बीच है। भारतीय मनोरोग सोसायटी के 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पेश किए गए आंकड़ों से देश में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। यह भी पता चला कि जानकारी की कमी के चलते 70-80% मानसिक विकार पीड़ितों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता।