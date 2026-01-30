तितली का निशान या मौत की दस्तक? क्यों महिलाओं को शिकार बना रही है Lupus बीमारी!

Lupus Disease: क्या आपने कभी नाम सुना है 'तितली वाली बीमारी' का? जी हां, लुपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्वस्थ अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसमें चेहरे पर तितली के आकार के लाल निशान बन जाते हैं, इसलिए इसे तितली वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है। गंभीर स्थिति में और सही समय पर इलाज नहीं होने से यह बीमारी किडनी और दिल को फेल कर सकती है। आइए जानते हैं कि लुपस क्या है, इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या-क्या उपाय अपनाने चाहिए।