एमबीएस अस्पताल: न्यू ओपीडी ब्लॉक की इमरजेंसी के तीन साल बाद ताले खुले

राजस्थान पत्रिका ने 20 नवम्बर के अंक में एमबीएस अस्पताल में न्यू ओपीडी ब्लॉक की इमरजेंसी के तीन साल बाद खुलेंगे ताले शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें बताया गया था कि कोटा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अस्पताल में करीब 40 करोड़ की लागत से तैयार नए ओपीडी भवन के इमरजेंसी कक्ष के ताले आखिरकार तीन साल बाद खुलेंगे। हालांकि यह सुविधा दिसम्बर में शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से एक माह और बढ़ा दिया गया था।

