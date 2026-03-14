खुले नाले में गिर रहे लोग, प्रशासन मौन

कस्बे के बस स्टैंड से खेड़ली लिंक मार्ग पर प्रशासन की अनदेखी आमजन की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा नाले की सफाई के नाम पर करीब एक माह पूर्व मुख्य रास्ते को खोदा गया था। उसके बाद नाले की औपचारिक रूप से सफाई तो की गई। अभी भी नाले में मलबा जमा है। उसके बाद नाले की ढकान (कवरिंग) करना पंचायत प्रशासन भूल गया।

बीच रास्ते में खुले पड़े इस नाले के कारण यहां से गुजरने वाले राहगीर आए दिन इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शनिवार को भी एक बाइक चालक नाले को पार करते समय गिर गया। वह पूरी कीचड़ से सन गया। आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि रास्ता खुदा होने से उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जहाँ अनजाने में लोग इस गड्ढे का शिकार बन रहे हैं।