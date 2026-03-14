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खुले नाले में गिर रहे लोग, प्रशासन मौन

कस्बे के बस स्टैंड से खेड़ली लिंक मार्ग पर प्रशासन की अनदेखी आमजन की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा नाले की सफाई के नाम पर करीब एक माह पूर्व मुख्य रास्ते को खोदा गया था। उसके बाद नाले की औपचारिक रूप से सफाई तो की गई। अभी भी नाले में मलबा [&hellip;]

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कोटा

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Anil Sharma

Mar 14, 2026

ग्राम पंचायत की लापरवाही पड़ रही भारी
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कस्बे के बस स्टैंड से खेड़ली लिंक मार्ग पर प्रशासन की अनदेखी आमजन की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। ग्राम पंचायत द्वारा नाले की सफाई के नाम पर करीब एक माह पूर्व मुख्य रास्ते को खोदा गया था। उसके बाद नाले की औपचारिक रूप से सफाई तो की गई। अभी भी नाले में मलबा जमा है। उसके बाद नाले की ढकान (कवरिंग) करना पंचायत प्रशासन भूल गया।
बीच रास्ते में खुले पड़े इस नाले के कारण यहां से गुजरने वाले राहगीर आए दिन इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शनिवार को भी एक बाइक चालक नाले को पार करते समय गिर गया। वह पूरी कीचड़ से सन गया। आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि रास्ता खुदा होने से उन्हें अपने घरों तक पहुंचने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। रात के अंधेरे में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जहाँ अनजाने में लोग इस गड्ढे का शिकार बन रहे हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश
ग्रामीणों का कहना है कि यदि ढकान का काम दूसरे विभाग का था, तो विभागों के बीच समन्वय क्यों नहीं बिठाया गया? सफाई के नाम पर रास्ता खोदकर उसे लावारिस छोड़ देना स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। लोगों ने मांग की है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय प्रशासन तुरंत इस नाले को दुरुस्त करवाए।

इनका यह कहना  

नाले पर ढकान कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बोल दिया है। लेकिन लेबर नही होने के कारण नाले के ढकान कार्य मे देरी हो रही है। नाले का ढकान कार्य जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा।

- त्रिलोचन कुमार, ग्राम विकास अधिकारी चेचट।

नाला ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत द्वारा नाले खोदने से पूर्व निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित नही किया गया। ग्राम पंचायत को नाला खोदने में जल्दबाजी की गई। उपलब्ध होते ही नाला दुरस्त करवा दिया जाएगा।

- रामकेश मीणा, अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रामगंजमंडी।

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Published on:

14 Mar 2026 05:31 pm

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बूंदी. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को देवपुरा स्थित आश्रय स्थल एवं अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई। रसोई में न केवल साफ-सफाई का अभाव मिला, बल्कि लाभार्थियों की संख्या के रिकॉर्ड में भी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने अन्नपूर्णा रसोई के रिकॉर्ड की जांच की, तो वहां 96 व्यक्तियों को भोजन कराया जाना दर्ज था। हालांकि, मौके पर जांच करने पर मात्र 19 थालियां ही उपयोग में लाना पाया गया। लाभार्थियों की संख्या में अंतर देख संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। रसोई घर की स्थिति बदहाल पाई गई। नियमों के विपरीत वहां कोई मीनू कार्ड नहीं लगा था, जिससे भोजन करने वालों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें क्या परोसा जाना है। भीषण गर्मी के बावजूद रसोई में पंखे की व्यवस्था नहीं थी और चारों तरफ गंदगी का आलम था। संभागीय आयुक्त जब पास ही स्थित आश्रय स्थल पहुंचे, तो वहां भी अव्यवस्थाएं मिली। खाली कमरों में अनावश्यक रूप से पंखे चलते पाए गए। जब वहां मौजूद स्टाफ से इस बारे में पूछताछ की गई, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संभागीय आयुक्त ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से इन स्थलों का निरीक्षण करें। उन्होंने व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने और आवश्यक कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए ताकि आमजन को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। संभागीय आयुक्त के आदेश पर मौका स्थल की रिपोर्ट तैयार कर भेज दी है, जिसमें आश्रय स्थल में गार्ड का अभाव पाया गया, वहीं बिस्तर भी गंदे मिले तथा विद्युत उपकरण कोई भी नहीं होने के बाद भी चालू होना पाया गया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में भारी अनियमितताएं मिली है। 96 जनों का भोजन बनाया जाना बताया गया, जबकि इतने लोगों की तो सामग्री ही नहीं बनाई गई। ऐसे में कूपन किसके काटे गए, यह जांच का विषय है। रसोई में मात्र बीस ही थाली थी। खाना खाने आने वाले लोगों को आचार भी नहीं दिया गया है एवं रसोई में पंखा भी नहीं है। अर्जुन लाल, तहसीलदार, बूंदी मैंरे पास कुछ दिनों पहले ही अन्नपूर्णा रसोई का कार्यभार आया है। संभागीय आयुक्त के निरीक्षण की जानकारी नहीं है। जांच में फर्जीवाड़ा सत्यापित हुआ तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर भुगतान रोका जाएगा। दिनेश मीना, सहायक अभियंता, नगर परिषद, बूंदी जिला कलक्टर को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से काटे गए कूपनों की जांच की जाएगी। मौके पर 15 जनों द्वारा खाना खाया जाना पाया गया। दो जने खाना खा रहे थे। एवं दो जनों की थाली पड़ी हुई थी। रसोई में मात्र एक जने के खाने जितनी दाल थी एवं चावल नहीं मिले। मीनू चार्ट के अनुसार भोजन भी नहीं परोसा गया था। अनिल कुमार अग्रवाल, संभागीय आयुक्त, कोटा
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