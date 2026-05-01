1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर में एक स्कूल के 12वीं के 150 बच्चे फेल, स्कूल भी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला,जानिए पूरा मामला

गोरखपुर में नीना थापा इंटर कालेज के यूपी बोर्ड के 12वीं के एग्जाम में 150 छात्र एक साथ फेल हो गए है। इन छात्रों का कहना है कि सभी के पेपर अच्छे हुए थे इसके बाद भी फेल हो जाना समझ से परे हैं।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

May 01, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका

गोरखपुर जिले के एक स्कूल में बारहवीं के यूपी बोर्ड के 12वीं के एग्जाम में 150 बच्चों के एक साथ फेल होने से हड़कंप मचा हुआ है। भविष्य खराब होने के डर से छात्र और अभिवावक दोनो ही अब अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। यह मामला शहर के नीना थापा इंटर कॉलेज का है के 150 से अधिक छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक साथ फेल हो गए।

12 वीं बोर्ड के एग्जाम में 150 छात्र एक साथ फेल

उनका आरोप है कि सभी का सेंटर एक ही स्कूल पर गया था। जहां उनके स्कूल के एक लड़के का दूसरे स्कूल के लड़के साथ लड़ाई हो गई। इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। छात्रों का कहना है कि इस घटना की वजह से हमारे स्कूल के सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जिसको लेकर गुरुवार को सभी छात्र डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने सबकी कॉपी रीचेक करवाने की मांग की है।

शहर के नीना थापा इंटर कालेज का मामला, स्कूल के छात्र पर लगा है हत्या का आरोप

जानकारी के मुताबिक नीना थापा इंटर कॉलेज के छात्र गुरुवार को डीएम के पास ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए उनका सेंटर एक स्कूल में गया था। परीक्षा के दौरान स्कूल के छात्र सत्यम कुमार गौड़ की दूसरे स्कूल के एक छात्र से लड़ाई हो गई थी। इस घटना में दूसरे स्कूल के छात्र की सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई।

प्रिंसिपल भी कर रहे हैं खानापूर्ति, छात्र पहुंचे डीएम की चौखट पर

छात्रों का आरोप है कि इसी बात की सजा सभी छात्र को दी गई है और उन्हें फेल कर दिया गया। छात्रों ने बताता की उनके सभी पेपर काफी अच्छे हुए थे इसके बाद भी फेल हो जाना समझ से परे है। छात्र कह रहे हैं कि एक छात्र के किए की सजा सभी छात्रों को क्यों मिल रही है। अधिकारियों से काफी पुनः चेक करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल भी आंख मूंदे हुए है, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत लेकर वे थाने पहुंचें, जहां से डीएम को लेटर लिखने की सलाह दी गई।

ये भी पढ़ें

समाजवादी पार्टी के कई नेता हुए हाउस अरेस्ट; पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल, ऐसा तो क्या देवरिया में हो गया?
देवरिया
samajwadi party leaders placed under house arrest in deoria former minister name included

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 11:12 am

Published on:

01 May 2026 10:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में एक स्कूल के 12वीं के 150 बच्चे फेल, स्कूल भी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला,जानिए पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बचा लो मां…मैने जहर खा लिया है, शादी के दो दिन बाद ही दूल्हे ने किया सुसाइड…मेंहदी लगे हाथों से दुल्हन ने तोड़ी चूड़ियां

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में बच्चे के गले के आर-पार हुआ पिलर का सरिया, पतंग उड़ाते समय छत से गिरा…परिजन हुए बदहवास

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

यूपी की वांटेड BSA जल्द घोषित होगी भगोड़ा, टीचर सुसाइड केस में है वांछित

Up news, Gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में लुटेरों से भिड़ी ज्वेलर्स की बेटी, बीच सड़क उठा कर पटकी… छीना झपटी में लाखों के जेवर लेकर फरार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी स्कॉर्पियो, चीखों से कांप उठा इलाका… तीन दोस्तों की मौत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.