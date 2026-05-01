गोरखपुर में एक स्कूल के 12वीं के 150 बच्चे फेल, स्कूल भी जिम्मेदारी से झाड़ा पल्ला,जानिए पूरा मामला

छात्रों का आरोप है कि इसी बात की सजा सभी छात्र को दी गई है और उन्हें फेल कर दिया गया। छात्रों ने बताता की उनके सभी पेपर काफी अच्छे हुए थे इसके बाद भी फेल हो जाना समझ से परे है। छात्र कह रहे हैं कि एक छात्र के किए की सजा सभी छात्रों को क्यों मिल रही है। अधिकारियों से काफी पुनः चेक करने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल भी आंख मूंदे हुए है, इतने दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। इससे पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शिकायत लेकर वे थाने पहुंचें, जहां से डीएम को लेटर लिखने की सलाह दी गई।