बचा लो मां…मैने जहर खा लिया है, शादी के दो दिन बाद ही दूल्हे ने किया सुसाइड…मेंहदी लगे हाथों से दुल्हन ने तोड़ी चूड़ियां

जानकारी के मुताबिक शाहपुर थानाक्षेत्र के पादरी बाजार में रहने वाले प्रेम जायसवाल के बेटे रुद्रनाथ जायसवाल की शादी 25 अप्रैल को महाराजगंज के नौतनवां की रहने वाली एक लड़की से गोरखपुर के एक मैरिज हाल से हुई थी। 26 अप्रैल को विदाई के बाद दुल्हन घर आई, मां ने बताया की दुल्हन के घर आने के बाद की सभी रस्में खूब खुशी के माहौल में हुई। शादी के तीसरे दिन 27 अप्रैल को शाम को वह घर आया, खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। फिर देर रात छत पर टहलने चला गया। गर्मी ज्यादे होने के कारण नीचे से उसकी मां भी आ गई, मां को देखते ही रुद्र ने चीखते हुए कहा कि उसने जहर खा लिया है।