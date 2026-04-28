गोरखपुर में लुटेरों से भिड़ी ज्वेलर्स की बेटी, बीच सड़क उठा कर पटकी… छीना झपटी में लाखों के जेवर लेकर फरार

इस बीच उसने एक बदमाश का हाथ पकड़कर उसे गिरा भी दिया। लेकिन वह बदमाश अमृता को झटका देकर भाग निकला। इस दौरान अमृता के हाथ में चोट भी लग गई। इस बीच चीख, पुकार से व्यापारी और बाजार के लोग भी इक्कठा हो गए और पुलिस को सूचना दिए। गोला थाना प्रभारी राकेश रोशन फोर्स के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू किए, इस दौरान सीसीटीवी की जांच पड़ताल हुई जिसमें दिखा कि सरया सब्जी मंडी के पास उसका साथी बाइक लिए खड़ा था। जिसके साथ वह भाग गया, इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आए। ज्वेलर्स राकेश ने बताया कि उनकी चार बच्चियां है, दो की शादी हो चुकी है। तीसरी बेटी सृष्टी जिसकी सगाई 29 अप्रैल को है, राकेश वर्मा छोटे स्वर्ण व्यवसायी हैं, उन्होंने बताए कि लूटे गए 20 ग्राम सोने की कीमत लगभग 2 लाख 50 हजार रुपए है।