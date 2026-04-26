गया में ही मौत ने किया था अलर्ट…पर गोरखपुर आने की जिद ने खत्म कर दिया परिवार, रोने को बची सिर्फ नवविवाहित बेटी

खोराबार के रहने वाले विनय श्रीवास्तव की बेटी मिमांसा की शादी 20 अप्रैल को रांची में हुई थी। मिमांसा के पति सुधांशु शेखर देवरिया के रघवापुर के रहने वाले हैं लेकिन शादी झारखंड के रांची में हुई। बेटी की शादी करने विनय श्रीवास्तव अपनी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव, बेटे कृतार्थ और पालतू कुत्ते रुद्र के साथ गए थे। 23 अप्रैल को शादी की सारी रस्में पूरी करके वे लौट रहे थे। बिहार के गया में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस पहुंची और कार को थाने लेकर गई। विनय ने कार छुड़ाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी तो रुकने की बजाय वे एक स्कार्पियो गाड़ी किराए पर लिए, दो ड्राइवर्स को भी हायर किया और स्कार्पियो से वे लोग गोरखपुर निकले।