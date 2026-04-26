नहीं थम रहा है थार का कहर…गोरखपुर में तीन युवकों को उड़ाया, गाड़ी छोड़ भागे थार सवार

गोरखपुर में शनिवार को गोरखनाथ थानाक्षेत्र के धर्मशाला तिराहे पर शनिवार की देर रात तेज रफ्तार थार ने 3 युवकों को पीछे से जबरदस्त ठोकर मार दी, इसके बाद थार सवार मौके पर ही गाड़ी छोड़कर भाग गए। आस-पास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से थोड़ी देर बाद परिजन घायलों को लेकर निजी अस्पताल में चले गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस BR-29-BF-9230 नंबर की थार कब्जे में लेकर गाड़ी पुलिस लाइन भिजवा दिया है। तेज टक्कर की वजह से गाड़ी का अगला पहिया भी निकल गया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी बिहार सिवान से रजिस्टर्ड है। गाड़ी चलाने वाले की तलाश की जा रही है।