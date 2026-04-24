गोरखपुर में जल्द चलेगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्फ कार्ट, एसपी ट्रैफिक के प्रयास से टली गोलघर मार्केट की बंदी

इस बैठक में अधिकारियों और व्यापारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अपर नगर आयुक्त अमित कुमार और एडीएम (एलआर) की मौजूदगी में व्यापारियों की समस्याओं को सुना गया। चर्चा के दौरान अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनी और प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर की व्यवस्था और व्यापार दोनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। गोलघर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को देखते हुए सौ ई-रिक्शा को अस्थायी रूप से संचालन की अनुमति देने पर सहमति बनी। इसके साथ ही अयोध्या की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक गोल्फ कार्ट चलाने की योजना भी बनाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।