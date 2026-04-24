नेपाल हादसे में मां-बेटी की मौत, स्वर्गद्वारी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप खाई में गिरी…कई गंभीर रूप से घायल

घायलों ने बताया कि अचानक तेज आवाज आई और उसके बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहा। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें खाई से बाहर निकाला तब कुछ चेतना लौटी। पूजा ने बताया कि सभी लोग गांव से स्वर्गद्वारी दर्शन के लिए खुशी-खुशी निकले थे, लेकिन अचानक खुशियां मातम में बदल गईं। महराजगंज के ASP सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे थाना प्रभारी भिटौली मय फोर्स की सहायता से 9 एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों के उचित इलाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।