24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

नेपाल हादसे में मां-बेटी की मौत, स्वर्गद्वारी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप खाई में गिरी…कई गंभीर रूप से घायल

नेपाल में गुरुवार की शाम महराजगंज से जा रहे श्रद्धालुओं के साथ भयावह हादसा हो गया। जिस जीप से सभी स्वर्ग द्वार के दर्शन जा रहे थे वह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 24, 2026

Mahrajgnj, यूपी न्यूज

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, नेपाल में दुर्घटना

नेपाल के प्युठान जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, यहां स्वर्गद्वारी नगरपालिका-4 स्थित टाकुरा में एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में महराजगंज जिले के सेमरा राजा गांव की निर्मला (32) और उनकी पांच वर्षीय बेटी काव्या की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 18 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृत मां-बेटी के शवों का पोस्टमार्टम नेपाल में ही कराया जा रहा है, जिसके लिए परिजन गांव से नेपाल पहुंच गए हैं।

श्रद्धालुओं से भरी जीप गहरी खाई में गिरी, नीचे मची चीख पुकार

दुर्घटना में महराजगंज जिले के भिटौली बाजार, लक्ष्मीपुर शिवाला थाना क्षेत्र के संजीता मौर्या, रामउदय मौर्या, लक्ष्मी मौर्या, दुर्गा मौर्या, मेसामौर्या, पूजा मौर्या, आलोक मौर्या, शेवनाथ मौर्या, प्रीति मौर्या, शिवास मौर्या, कितिकी मौर्या, सेलहन्ता मौर्या, करन मौर्या, मीरा मौर्या, नरेश चौधरी, अंकित चौधरी, अरबिन्द राय, संध्या राय और आयूष मौर्या घायल हुए हैं।नेपाल पुलिस की प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी या ढलान पर नियंत्रण खोना माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

ग्रामीणों और सुरक्षाकर्मियों ने रेस्क्यू कर श्रद्धालुओं को बचाया

घायलों ने बताया कि अचानक तेज आवाज आई और उसके बाद उन्हें कुछ होश नहीं रहा। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें खाई से बाहर निकाला तब कुछ चेतना लौटी। पूजा ने बताया कि सभी लोग गांव से स्वर्गद्वारी दर्शन के लिए खुशी-खुशी निकले थे, लेकिन अचानक खुशियां मातम में बदल गईं। महराजगंज के ASP सिद्धार्थ ने बताया कि पुलिस की ओर से हर संभव मदद की जा रही है। शुक्रवार सुबह लगभग 4:30 बजे थाना प्रभारी भिटौली मय फोर्स की सहायता से 9 एंबुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों के उचित इलाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘मेरी खुशियों का दम घोट दिया, सब बर्बाद कर दिया’, रोते-रोते ऐन वक्त पर शादी से मुकरी दुल्हन! बराती-घराती आमने-सामने
आगरा
brawl erupts amid wedding celebrations bride refuses to marry agra crime news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Apr 2026 04:32 pm

Published on:

24 Apr 2026 04:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / नेपाल हादसे में मां-बेटी की मौत, स्वर्गद्वारी दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी जीप खाई में गिरी…कई गंभीर रूप से घायल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाह रे थानेदार साहब…मंदिर के नाम पर ऑन लाइन वसूले चंदा, जांच करेंगे CO

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के प्रतिष्ठित कारोबारी के बेटे ने किया सुसाइड, फॉर्महाउस पर मुंह में मारे गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में दबंगों ने तलवार और चाकू से किया हमला…चार लोग गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित भीड़ ने कुशीनगर रोड जाम किया

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

बंगाल में परिवर्तन की लहर, पहले चरण की वोटिंग के बाद बोले भाजपा नेता- ममता सरकार से ऊब चुकी है जनता, खिलेगा कमल

west-bengal-election-2026-phase-1-voting-ravi-kishan-himanta-sarma-statements
गोरखपुर

इलेक्ट्रिशियन की बेटी दिव्या यादव…10 वीं में लहराई परचम, मोबाइल और सोशल मीडिया से रही दूर

Up news, class 10 result
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.