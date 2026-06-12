गोरखपुर का रामगढ़ ताल बनता जा रहा है सुसाइड प्वाइंट: ताल में कूदी लड़की, अस्पताल में हुई मौत

आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, थोड़ी ही देर में भारी भीड़ जुट गई और लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जनता के सहयोग से लड़की को बाहर निकाला और उसे फौरन एंबुलेंस से लेकर जिला अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने यहां परीक्षण कर लड़की को मृत घोषित कर दिया, इस घटना के बाद पुलिस ने काफी देर तक जांच पड़ताल की, लेकिन पहचान नहीं हो पाई है। इसलिए शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है।