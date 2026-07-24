Gorakhpur crime: गोरखपुर में सर्राफा कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने किया हैरान करने वाला खुलासा, तीन गिरफ्तार

पुलिस हरकत में आई और जांच पड़ताल शुरू की, इसके बाद कौड़ीराम से कसिहार तक लगे 100 CCTV कैमरे खंगाले। फुटेज में बुधवार सुबह 10:40 बजे रामलाल दो युवकों के साथ बाइक पर जाते दिखाई दिए। वह बाइक पर बीच में बैठे थे। इसी आधार पर पुलिस ने गुरुवार शाम संदिग्धों की पहचान कर दबिश दी और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंशू कक्षा 9 में पढ़ता है। अंशू और प्रिंस पढ़ाई के साथ कपड़े की दुकान पर भी काम करते हैं। अब पुलिस प्रिंस के मौसेरे भाई दिव्यांश पांडेय की तलाश में दबिश दे रही है। रामलाल के तीन बेटे संजय वर्मा, जितेंद्र वर्मा और अजय वर्मा हैं। इनमें संजय और जितेंद्र कस्बे में ही सोने-चांदी की अलग-अलग दुकान चलाते हैं। छोटा बेटा अजय प्रॉपर्टी डीलर हैं।