CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, बोले- ‘किसी भी दशा में जलभराव की समस्या नहीं की जाएगी बर्दाश्त’

CM योगी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान न रहे, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हर वार्ड, मलिन बस्तियों और खाली पड़े प्लॉटों में विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव कराने तथा कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित स्वच्छता अभियान चलाने और जनप्रतिनिधियों को इसमें सक्रिय रूप से जोड़ने की बात कही।