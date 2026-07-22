22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, बोले- ‘किसी भी दशा में जलभराव की समस्या नहीं की जाएगी बर्दाश्त’

CM Yogi Big Statement: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बारिश के दौरान किसी भी स्थिति में जलभराव नहीं होना चाहिए। उन्होंने नालों की सफाई, पंपों के प्रभावी संचालन, बाढ़ से बचाव की तैयारियों, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
3 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Jul 22, 2026

cm yogi warning water logging drain cleaning flood preparedness gorakhpur

जलभराव को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। Image-Video Grab

CM Yogi Big Statement: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने बारिश और जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी शहर या महानगर में जलभराव की स्थिति स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर जलनिकासी व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने विकास कार्यों, बाढ़ से बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उनका विशेष फोकस जलभराव रोकने की तैयारियों पर रहा।

'कहीं भी जलभराव नहीं दिखना चाहिए'

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बारिश के दौरान अधिक से अधिक पंपों का संचालन सुनिश्चित किया जाए और नालों-नालियों की नियमित सफाई कराई जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि हर जरूरी तैयारी समय रहते पूरी कर ली जाए जिससे किसी भी इलाके में जलभराव की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जलनिकासी व्यवस्था में ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नाले-नालियों की सफाई और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

CM योगी ने कहा कि सभी नालों और नालियों की नियमित सफाई कराई जाए तथा उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगाने पर भी जोर दिया, ताकि नालियां चोक न हों। उन्होंने निर्देश दिया कि नाला निर्माण और मरम्मत से जुड़े सभी प्रस्ताव समय पर तैयार किए जाएं और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा कराया जाए।

जलभराव वाले इलाकों की ली जानकारी

मुख्यमंत्री ने राप्ती कॉम्प्लेक्स, गोरक्ष एंक्लेव, विजय चौराहा और धर्मशाला जैसे क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि नालों की सफाई के बाद उन्हें ढकने की व्यवस्था की जाए और नगर निगम के सभी पंप पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं। साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे कूड़ा नालियों में न डालें।

स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर

CM योगी ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान न रहे, बल्कि इसमें आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हर वार्ड, मलिन बस्तियों और खाली पड़े प्लॉटों में विशेष सफाई अभियान चलाने, नियमित फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव कराने तथा कूड़ा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित स्वच्छता अभियान चलाने और जनप्रतिनिधियों को इसमें सक्रिय रूप से जोड़ने की बात कही।

स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट लाइट और CCTV पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित किया जाए, सभी स्ट्रीट लाइटें सुचारु रूप से कार्य करें और शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को अपडेट रखा जाए। उन्होंने कहा कि इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन बेहतर होगा।

बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों के लिए भी दिए निर्देश

सीएम योगी ने कहा कि बेसहारा गोवंश सड़कों पर नहीं दिखने चाहिए। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाए जाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जिला अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए।

बाढ़ सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी तटबंधों की नियमित निगरानी की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग होती रहे। उन्होंने बाढ़ चौकियों को पूरी तरह सक्रिय रखने, राहत केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और संभावित प्रभावित गांवों में बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

क्षतिग्रस्त सड़कें जल्द हों दुरुस्त

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बारिश या बाढ़ के कारण कोई भी सड़क लंबे समय तक क्षतिग्रस्त न रहे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और मानसून के दौरान व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे।

संतकबीर नगर में 300 साल पुराना बाबा बैजूनाथ मंदिर गिरा, कुछ दिन पहले CM योगी ने किए थे दर्शन

ये भी पढ़ें
Sant Kabir Nagar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Jul 2026 06:39 pm

Published on:

22 Jul 2026 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / CM योगी आदित्यनाथ की दो टूक, बोले- ‘किसी भी दशा में जलभराव की समस्या नहीं की जाएगी बर्दाश्त’

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर से बिहार तक खंगाले गए 2000 CCTV: BJP पार्षद के भाई की स्कार्पियो बरामद, तीन गिरफ्तार

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

Swami Avimukteshwaranand: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा, CM योगी भी रहे निशाने पर

Up news, gorakhpur news, swami avimukeshwar news
गोरखपुर

बारिश में डूबा गोरखपुर, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे ‘स्पेन जैसा शहर’ बताने वाले रवि किशन

Ravi Kishan Gorakhpur Flood Gorakhpur Rain Viral Video
गोरखपुर

गोरखपुर की सड़कों पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- सीएम साहब की इंजीनियरिंग में ऊंची-नीची सड़कें, करोड़ों रुपये कहां खर्च हुए?

Yogi and Akhilesh
गोरखपुर

गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई दरोगाओं को मिली चौकी की कमान

Up news, gorakhpur police transffer
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.