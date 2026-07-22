गोरखपुर से बिहार तक खंगाले गए 2000 CCTV: BJP पार्षद के भाई की स्कार्पियो बरामद, तीन गिरफ्तार

गोरखपुर से लेकर कुशीनगर और बिहार सीमा तक के मार्ग पर लगे करीब दो हजार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसके अलावा टोल प्लाजा के रिकॉर्ड, मोबाइल फोन की लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों से मिली सूचनाओं का भी ट्रेस किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोर एक कार से आए थे और स्कार्पियो चोरी करने के बाद भटहट, कुशीनगर होते हुए बिहार की ओर निकल गए। लगातार तकनीकी निगरानी के बाद पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिन्होंने चोरी की वारदात कबूल कर ली। गिरफ्तारी में शाहपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, SOG प्रभारी नीरज राय के टीम की मुख्य भूमिका रही।