गोरखपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई दरोगाओं को मिली चौकी की कमान

गोरखपुर जिले में एसडीएम स्तर के अधिकारियों के गैर जनपद स्थानांतरण के बाद खाली हुए तहसीलों में नए अधिकारियों की तैनाती हो गई है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गोरखपुर सदर तहसील में यहीं तहसीलदार रहे ज्ञान प्रताप सिंह को एसडीएम बनाया गया है। कुछ दिन पूर्व ज्ञान प्रताप सिंह का एसडीएम पद पर प्रमोशन हुआ था। सदर तहसील के कार्यों के अनुभव को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है।