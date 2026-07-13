चलती ट्रेन में बेहोश हुआ गोरखपुर-पटना वंदे भारत का लोको पायलट, सहायक ने संभाला मोर्चा, 70 की थी रफ्तार

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने बताया कि मुख्य चालक की तबीयत अचानक खराब होने के बावजूद सहायक लोको पायलट ने सूझबुझ का परिचय दिया। उनकी सूझबूझ के कारण ट्रेन को सुरक्षित स्टेशन तक पहुंचाया जा सका और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित रही।

इस घटना के दौरान किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि, कुछ समय के लिए ट्रेन का संचालन प्रभावित रहा, लेकिन वैकल्पिक चालक की व्यवस्था होने के बाद ट्रेन को सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।