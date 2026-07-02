‘सीएम योगी और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ा दूंगा’, 24 घंटे में पकड़ा गया आरोपी, सच्चाई जान पुलिस भी रह गई हैरान

जब पुलिस ने फुर्ति दिखाते हुए आरोपी को कुशीनगर से गिरफ्तार किया, तो पता चला कि धमकी देने वाला कोई बड़ा अपराधी या आतंकी नहीं, बल्कि सिर्फ 15 साल का एक नाबालिग लड़का है। वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे नशे की बुरी लत है। जांच में पता चला कि इस किशोर की मां की बीमारी के कारण पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि पिता इससे अलग रहते हैं। वह अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहता है, दिनभर आवारा घूमता है और उसे नशे की गंभीर लत लग चुकी है। सोमवार की रात भी उसने नशे की ही हालत में इस वारदात को अंजाम दिया था।