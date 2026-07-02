‘सीएम योगी और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ा दूंगा’, 24 घंटे में पकड़ा गया आरोपी, सच्चाई जान पुलिस भी रह गई हैरान

CM योगी और गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी | फोटो सोर्स- patrika.com
CM Yogi Bomb Threat: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सोमवार की आधी रात को एक अनजान शख्स ने पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके यह धमकी दी। SOG और सर्विलांस टीम ने मिलकर सिर्फ 24 घंटे के अंदर आरोपी को ट्रैक कर हिरासत में ले लिया। लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और उससे पूछताछ की, तो जो हकीकत सामने आई उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया।
यह पूरा मामला कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र का है। सोमवार रात करीब 12 बजे पुलिस के पास यह धमकी भरी कॉल आई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि धमकी देने के लिए जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था, वह आरोपी की बुजुर्ग दादी का था। धमकी देने वाले लड़के ने अपनी दादी से झूठ बोलकर मोबाइल मांगा था। उसने कहा था कि बाहर बहुत अंधेरा है और उसे वॉशरूम जाने के लिए फोन की टॉर्च जलानी है। दादी ने बिना किसी शक के उसे फोन दे दिया, लेकिन उसने टॉर्च जलाने के बजाय सीधे 112 पर फोन लगा दिया और धमकी दे डाली।
जब पुलिस ने फुर्ति दिखाते हुए आरोपी को कुशीनगर से गिरफ्तार किया, तो पता चला कि धमकी देने वाला कोई बड़ा अपराधी या आतंकी नहीं, बल्कि सिर्फ 15 साल का एक नाबालिग लड़का है। वह मानसिक रूप से बीमार है और उसे नशे की बुरी लत है। जांच में पता चला कि इस किशोर की मां की बीमारी के कारण पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि पिता इससे अलग रहते हैं। वह अपनी बुजुर्ग दादी के साथ रहता है, दिनभर आवारा घूमता है और उसे नशे की गंभीर लत लग चुकी है। सोमवार की रात भी उसने नशे की ही हालत में इस वारदात को अंजाम दिया था।
गोरखपुर पुलिस की पड़ताल में यह भी पता चला है कि इस नाबालिग का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2025 में भी इसने इसी तरह की हरकत की थी, तब इसने अयोध्या धाम को बम से उड़ाने की धमकी देकर सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर दिया था।
आरोपी नाबालिग है और मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। गोरखपुर लाकर उससे जरूरी पूछताछ की गई और फिर उसे समझा-बुझाकर वापस उसकी दादी के पास घर छोड़ दिया गया। पुलिस ने उसकी दादी को उस पर नजर रखने की सलाह दी है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग