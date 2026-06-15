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गोंडा

गोरखपुर से देवीपाटन मंडल के चार जिलों को मिले 86 सब इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

UP Police Sub InspectorTransfer List: गोरखपुर जोन से 86 सब इंस्पेक्टरों का तबादला कर देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में तैनात किया गया है। जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्देश पर हुए इस समायोजन का उद्देश्य रिक्त पदों को भरना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना है। गोंडा को सबसे अधिक 20 एसआई मिले हैं।

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गोंडा

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Mahendra Tiwari

Jun 15, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

Transfer List: उत्तर प्रदेश जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्देश पर गोरखपुर जोन में तैनात 86 सब इंस्पेक्टरों का तबादला देवीपाटन मंडल के चार जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह समायोजन संबंधित जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए किया गया है। इनमें गोंडा जिले को सबसे अधिक 20 सब इंस्पेक्टर मिले हैं।

गोरखपुर जोन के अंतर्गत तैनात 86 सब इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से देवीपाटन मंडल के विभिन्न जिलों में नियुक्त किया गया है। यह स्थानांतरण जोनल पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त में लिए गए निर्णय के आधार पर किया गया है। जारी सूची के अनुसार गोंडा को 20, जबकि बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती को भी आवश्यकतानुसार उपनिरीक्षक आवंटित किए गए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था संबंधित जिलों में रिक्त पदों को भरने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

गोंडा को मिले 20 सब इंस्पेक्टर

इनमें उप निरीक्षक मानिक राज सिंह गाजीपुर से गोंडा, रघुवीर गौतम उन्नाव से गोंडा, चंद्रशेखर संत कबीर नगर से गोंडा, योगेंद्र सिंह अंबेडकर नगर से गोंडा, दूधनाथ चतुर्वेदी अंबेडकर नगर से गोंडा, जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ से गोंडा, अभय सिंह प्रतापगढ़ से गोंडा, उमेश सिंह अंबेडकर नगर से गोंडा, कोमल प्रसाद यादव बलिया से गोंडा, सुरेश कुमार सिंह प्रतापगढ़ से गोंडा, बृजराज प्रसाद आजमगढ़ से गोंडा, प्रमोद कुमार आजमगढ़ से गोंडा, राजेश कुमार यादव आजमगढ़ से गोंडा, सुरेश कुमार सुल्तानपुर से गोंडा, जनार्दन राम बलिया से गोंडा, नितिन उपाध्याय आजमगढ़ से गोंडा, रविंद्र कुमार अंबेडकर नगर से गोंडा, सुनील कुमार सिंह गाजीपुर से गोंडा, अमित यादव गाजीपुर से गोंडा, अखिलेश कुमार यादव आजमगढ़ से गोंडा, रविंद्र कुमार अंबेडकर नगर से गोंडा, सुनील कुमार सिंह गाजीपुर से गोंडा, अमित यादव गाजीपुर से गोंडा अखिलेश कुमार यादव आजमगढ़ से गोंडा

इन्हें मिली बहराइच में तैनाती

त्रिलोकी नाथ मौर्या फैजाबाद से बहराइच, गीता यादव गाजीपुर से बहराइच, राजेश कुमार गाजीपुर से बहराइच, संजय गौतम गाजीपुर से बहराइच, सुरेंद्र प्रताप बौद्ध बस्ती से बहराइच, राघवेंद्र प्रताप अयोध्या से बहराइच, अनुप त्रिपाठी सिद्धार्थ नगर से बहराइच, बिंदेश्वरी प्रसाद यादव अंबेडकर नगर से बहराइच, राजीव कुमार मिश्रा बस्ती से बहराइच, रामकुमार पांडे सुल्तानपुर से बहराइच, राघवेंद्र सिंह रायबरेली से बहराइच, मुकेश पांडे सुल्तानपुर से बहराइच, दीनानाथ सागर आजमगढ़ से बहराइच, पुणेश नारायण पांडे गाजीपुर से बहराइच, महेंद्र प्रताप सिंह सुल्तानपुर से बहराइच, नीरज कुमार सिंह सुल्तानपुर से बहराइच, धर्म प्रकाश सिंह अयोध्या से बहराइच, श्री कृष्णा यादव बस्ती से बहराइच, रिजवान अहमद चंदौली से बहराइच, सुभाष चंद्र मिश्रा जौनपुर से बहराइच, सुदामा सिंह यादव गाजीपुर से बहराइच चंद्रसेन बलिया से बहराइच, महेश चंद्र उपाध्याय बस्ती से बहराइच, उमेश चंद्र शुक्ला बस्ती से बहराइच, गुरु सेन सिंह अयोध्या से बहराइच बब्बन सिंह गाजीपुर से बहराइच, सिंहासन सिंह अयोध्या से बहराइच, ओम नारायण मिश्र बस्ती से बहराइच, शिवाकांत तिवारी फैजाबाद से बहराइच,भवानी फेर अयोध्या से बहराइच अमरजीत अंबेडकर नगर से बहराइच, बृजेश कुमार अंबेडकर नगर से बहराइच

इन्हें मिली बलरामपुर में तैनाती

वारिस अली अयोध्या से बलरामपुर, ज्ञानेंद्र कुमार बस्ती से बलरामपुर, उमाकांत मिश्रा बस्ती से बलरामपुर, अर्जुन प्रसाद यादव अयोध्या से बलरामपुर, अमरेश कुमार अंबेडकर नगर से बलरामपुर, रियाज अहमद बस्ती से बलरामपुर, राणा प्रताप सिंह बस्ती से बलरामपुर, संतोष कुमार सिंह फैजाबाद से बलरामपुर, बृजभूषण यादव अंबेडकर नगर से बलरामपुर, रामकुमार वर्मा बस्ती से बलरामपुर, आशुतोष कुमार आजमगढ़ से बलरामपुर, श्रवण कुमार मऊ से बलरामपुर, उमेश सिंह यादव गाजीपुर से बलरामपुर,अर्जुन सिंह अंबेडकर नगर से बलरामपुर

अब जानिए श्रावस्ती में किसे मिली तैनाती

कन्हैया लाल यादव अयोध्या से श्रावस्ती, राम सजीवन निषाद बस्ती से श्रावस्ती, विपिन कुमार सिंह सिद्धार्थ नगर से श्रावस्ती, धर्मराज सिंह यादव अयोध्या से श्रावस्ती, सुरेंद्रनाथ यादव गाजीपुर से श्रावस्ती, राम प्रसाद यादव बलिया से श्रावस्ती, फिरतू यादव आजमगढ़ से श्रावस्ती, विंध्याचल सिंह यादव गाजीपुर से श्रावस्ती

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Updated on:

15 Jun 2026 11:24 am

Published on:

15 Jun 2026 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / गोरखपुर से देवीपाटन मंडल के चार जिलों को मिले 86 सब इंस्पेक्टर, देखें लिस्ट किसे कहां मिली तैनाती

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