15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली बसों का बदलेगा स्थान, बंद हुआ लहरतारा स्टैंड का गेट

Varanasi news। Varanasi-Ghazipur Bus Stand : वाराणसी के लहरतारा स्थित बसों के स्टैंड को बंद कर दिया गया है और प्रॉपर्टी के मालिक ने वहां वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद वाहन स्वामी नए स्टैंड की तलाश में जुट गए हैं..

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 15, 2026

Varanasi bus stand

फाइल फोटो, Pc-Patrika

Varanasi news:वाराणसी से गाजीपुर का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब मुसीबत थोड़ी बढ़ाने वाली है। वाराणसी के लहरतारा स्थित बसों के स्टैंड को बंद कर दिया गया है और प्रॉपर्टी के मालिक ने वहां वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद वाहन स्वामी नए स्टैंड की तलाश में जुट गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बौलिया से लहरतारा मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। दरअसल, बसों के संचालन से इस मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता था।

प्रॉपर्टी मालिक ने लगाया बोर्ड

वाराणसी से गाजीपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अब बस स्टैंड का पता बदलने वाला है। लहरतारा स्थित निजी प्रॉपर्टी पर संचालित हो रहे बस स्टैंड को बंद कर दिया गया है। यहां प्रॉपर्टी के मालिक ने गेट पर 'यहां वहां खड़ा करना प्रतिबंधित है' का बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के लगने के बाद बस संचालक नई जगह तलाशने में जुटे हुए हैं। इससे पहले यातायात पुलिस ने भी सड़क के किनारे खड़ी होने वाली बसों के खिलाफ जल्दी अभियान चलाने की घोषणा की थी।

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस को पिछले कई महीनों से लहतारा पर लगातार जाम लगने की समस्या की शिकायतें मिल रही थी। जाम लगने के कारण फुलवरिया के संपर्क मार्ग भी प्रभावित हो रहे थे। वहीं, सड़क पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, इसके कारण भी अत्यधिक जाम लग रहा था और सड़क केवल 10 फीट ही रह गई थी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने या फैसला लिया कि बस स्टैंड को वहां से हटाया जाए।

अतिक्रमण से सिमट गई थी सड़क

बौलिया से लहरतारा मार्ग पर निजी प्रॉपर्टी पर बस स्टैंड का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था। यह जाम का एक प्रमुख कारण था। वहीं, सड़क के निर्माण के बाद मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया था। इससे समस्या और बढ़ गई। आलम यह है कि अतिक्रमण के कारण 26 फीट की सड़क केवल 10 फीट तक सिमट कर रह गई थी, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और लोगों को 10 मिनट का सफर करने में आधे घंटे का समय लग जा रहा था।

एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि पूरे शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। ऐसे में लहरतारा में सड़क के किनारे खड़ी बसों की जानकारी उन्हें मिली। उन्होंने बताया कि इस समस्या को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग जल्द ही अभियान चलाकर लोगों को निजात दिलाने में जुटा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बस स्टैंड बंद होने से और पुलिस द्वारा लगातार पहल किए जाने से शहर को जाम से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी।

हाईकोर्ट से स्टे के बीच वाराणसी की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन, 13 नए भवन ध्वस्त, 300 पुलिसकर्मी तैनात

ये भी पढ़ें
Dalmandi Buldozar Action

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jun 2026 07:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली बसों का बदलेगा स्थान, बंद हुआ लहरतारा स्टैंड का गेट

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

Varanasi crime news
यूपी न्यूज

सिल्क साड़ी के पैकेट में गांजा! असम से आई खेप को STF ने पकड़ा, कूरियर से पहुंचा था वाराणसी

Up stf workout
वाराणसी

हाईकोर्ट से स्टे के बीच वाराणसी की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन, 13 नए भवन ध्वस्त, 300 पुलिसकर्मी तैनात

Dalmandi Buldozar Action
वाराणसी

सोशल मीडिया पर ‘दबंग’ बनने वाले सावधान! यूपी पुलिस की है पैनी नजर, डीजीपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत

DGP in Varanasi
वाराणसी

मरम्मत के लिए बंद हो रहा राजघाट पुल, कट जाएगी वाराणसी-चंदौली की कनेक्टिविटी! इन वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल

Rajghat bridge varanasi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.