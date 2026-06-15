वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली बसों का बदलेगा स्थान, बंद हुआ लहरतारा स्टैंड का गेट

Varanasi news:वाराणसी से गाजीपुर का सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब मुसीबत थोड़ी बढ़ाने वाली है। वाराणसी के लहरतारा स्थित बसों के स्टैंड को बंद कर दिया गया है और प्रॉपर्टी के मालिक ने वहां वाहनों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद वाहन स्वामी नए स्टैंड की तलाश में जुट गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बौलिया से लहरतारा मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम की समस्या को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। दरअसल, बसों के संचालन से इस मार्ग पर घंटों जाम लगा रहता था।