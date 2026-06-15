वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि स्थानीय थाने को बुजुर्ग को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी। मौके पर आकर देखा गया तो चारपाई पर खून से लथपथ बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल भेजा गया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि 20 जून को उसकी सगाई है और उसी में शामिल होने के लिए उसके पिता वाराणसी पहुंचे थे और घर के पास ही स्थित एक छोटे से मंदिर के बगल में चारपाई पर सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि चारपाई पर गिरा हुआ एक खोखा भी बरामद हुआ है। इस मामले में मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, घटना के अनावरण के लिए पुलिस की टीम में गठित की जा रही हैं।