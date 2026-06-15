15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

यूपी न्यूज

वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

Varanasi Crime News: वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग इलाके में अपने बेटे की सगाई में शामिल होने आए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है...

3 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 15, 2026

Varanasi crime news

मौके पर पूछताछ करती पुलिस, Pc-Patrika

Old man shot dead in Varanasi : वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के बेनियाबाग इलाके में अपने बेटे की सगाई में शामिल होने आए एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सोमवार की सुबह बुजुर्ग का शव चारपाई पर पड़ा हुआ था। वहीं, चारपाई पर एक खोखा भी पड़ा मिला। घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना के बाद चौक थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली है।

मिर्जापुर से वाराणसी आए थे वृद्ध

जानकारी के मुताबिक, बेनिया बाग इलाके के हरिजन बस्ती में सोमवार की सुबह चारपाई पर सो रहे एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा कि राजन चारपाई पर सोए हुए थे और पास में ही उनका बेटा भी सोया हुआ था। आश्चर्य की बात है कि गोली चलने की आवाज उनके बेटे ने भी नहीं सुनी। राजन के परिवार में उनके बेटे की सगाई 20 जून को है, उसी में शामिल होने के लिए वह मिर्जापुर के नारायणपुर से वाराणसी के बेनियाबाग स्थित हरिजन बस्ती पहुंचे थे।

पहले भी हुई थी मारने की कोशिश

मृतक राजन के बेटे राजू ने बताया कि शनिवार को भी दो लोग असलहा लेकर उसके पिता को करने पहुंचे थे, जिसके बाद राजन के शोर मचाने के बाद परिजन जुटे और उसके पिता को मारने आने वाले लोग मौके से भाग निकले। राजू ने बताया कि बीती रात वह अपनी पत्नी के साथ घर में सोया हुआ था, जबकि उसके पिता बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। राजू के मुताबिक, उसने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। उसने बातहा कि उसके पिता को पांच गोलियां मारी गई हैं।

पुलिस ने बताया है कि मृतक राजन की दो पत्नी है। पहली पत्नी मिर्जापुर के नारायणपुर में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी बेनियाबाग के हरिजन बस्ती में रह रही थी। पुलिस ने बताया कि 20 जून को वाराणसी के बनिया में रहने वाली पत्नी के पुत्र की सगाई थी। उसी में शामिल होने के लिए राजन नारायणपुर से बेनिया बाग आए हुए थे और रविवार की रात खाना खाकर घर के पास ही चारपाई पर सो गए थे।

क्या बोली पुलिस

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि स्थानीय थाने को बुजुर्ग को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी। मौके पर आकर देखा गया तो चारपाई पर खून से लथपथ बुजुर्ग का शव पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल भेजा गया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र ने बताया कि 20 जून को उसकी सगाई है और उसी में शामिल होने के लिए उसके पिता वाराणसी पहुंचे थे और घर के पास ही स्थित एक छोटे से मंदिर के बगल में चारपाई पर सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि चारपाई पर गिरा हुआ एक खोखा भी बरामद हुआ है। इस मामले में मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं, घटना के अनावरण के लिए पुलिस की टीम में गठित की जा रही हैं।

सोशल मीडिया पर ‘दबंग’ बनने वाले सावधान! यूपी पुलिस की है पैनी नजर, डीजीपी ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत

ये भी पढ़ें
DGP in Varanasi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

Updated on:

15 Jun 2026 08:16 am

Published on:

15 Jun 2026 08:14 am

Hindi News / UP News / वाराणसी में चारपाई पर सो रहे वृद्ध की गोली मारकर हत्या, 20 जून को थी बेटे की सगाई

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

IMD Alert: बलरामपुर सहित कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना, 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बढ़ेगी उमस

फाइल फोटो पत्रिका
बलरामपुर

वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली बसों का बदलेगा स्थान, बंद हुआ लहरतारा स्टैंड का गेट

Varanasi bus stand
वाराणसी

‘कैमरे बंद कर…चढ़ावा वापस रख दें, भगवान श्रीराम माफ कर देंगे’ राम मंदिर दान गबन मामले में अखिलेश का तंज

Akhilesh Yadav on Ram Mandir Donation
आगरा

अदिति यादव विवाद पर बोलीं सपा की पूर्व प्रवक्ता रोली तिवारी, कहा- आज वही हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था

Akhilesh Yadav
लखनऊ

CBI और ED का खौफ दिखाकर पार्टी तोड़ रही भाजपा, TMC में बगावत पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा हमला

Ravidas Mehrotra, Samajwadi Party, TMC Rebel MPs, Mamata Banerjee, Om Birla, UP Politics, Bangal News
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.