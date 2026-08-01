‘जो खुद कभी छात्र नहीं रहे, वे क्या समझेंगे छात्रों का दर्द!’ प्रयागराज आ रहे राहुल गांधी पर बीजेपी का तंज

BJP MP Dinesh Sharma On Rahul Gandhi Prayagraj Visit: पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े घोटालों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों के साथ बातचीत करने आ आएंगे। राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद से पहले भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग खुद कभी छात्र नहीं रहे, वे छात्रों का दर्द नहीं समझ सकते। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कहने के लिए बदतमीजी का तरीका अपनाया है, वह सही नहीं है। वे एक राजनेता और विपक्ष के सम्मानित नेता हैं, उन्हें अपनी लड़ाई नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर लड़नी चाहिए।