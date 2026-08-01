LDA में घूसखोरी का बड़ा खुलासा, 7.5 लाख लेते जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायतकर्ता ने एक साथ इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई जिसके बाद साढ़े सात लाख रुपये की 2 किस्तों में सौदा तय हुआ। शिकायतकर्ता घूस नहीं देना चाहता था इसलिए उसने सीधे विजिलेंस से संपर्क किया। विजिलेंस ने मामले की गोपनीय जांच की जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और जेई दिनेश कुमार वर्मा सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और श्रवण कुमार को 7.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।