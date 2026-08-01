Lucknow News: जलभराव की शिकायत करने पर खूनी खेल, प्रधान पति ने साथियों संग मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। DCP साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि यह विवाद नाले की सफाई को लेकर शुरू हुआ था। इस घटना में एक युवक की मौत हुई है और दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए हैं। मृतक की पत्नी की तहरीर पर मोहम्मद हसीब समेत 16 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने और धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित, अभिषेक, राम सुचित और अमित को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है।