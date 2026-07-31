‘सपा-कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को तार-तार किया’, आखिर किस बात पर भड़के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

Parliament Monsoon Session: राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर शुक्रवार को संसद भवन परिसर में विपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में दानपेटी लेकर बैठ गए और चंदा लेकर भागने का नाटक किया। इस प्रदर्शन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। विपक्ष के इस प्रदर्शन पर अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भगवान राम और साधु-संतों का घोर अपमान बताया है।