Shehzad Poonawalla: BJP से इस्तीफा देने वाले शहजाद पूनावाला कितने पढ़े लिखे हैं? जानिए कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर

Shehzad Poonawalla Education: भारतीय जनता पार्टी के तेज-तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह उनका कोई बयान नहीं बल्कि बीजेपी से उनका इस्तीफा है। निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को सौंप दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के बायो से भी BJP का नाम हटा दिया है लेकिन खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक बताया है। टीवी डिबेट्स में अपनी बेबाक राय रखने वाले शहजाद ने कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर कैसे तय किया आइए जानते हैं।