बिन पुस्तक कैसे होगी पढ़ाई, 40 हजार पुस्तकों का वितरण बाकी

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र हरमुख ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त दबाव है कि वे निर्धारित समय में कोर्स पूरा करवाएं, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इससे शिक्षण कार्य बाधित होने की संभावना है। सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा भी होनी है। बच्चे एवं शिक्षक दोनों परेशान हैं कि बिना पुस्तक के वे पढ़ाई कैसे करें। हम शिक्षा विभाग से अपील करते हैं कि तत्काल पुस्तक वितरण कराकर पढ़ाई सुनिश्चित करे। बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।