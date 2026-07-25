सड़कों पर 400 से अधिक गौवंश, दुर्घटना का खतरा

Chhattisgarh News : मानसून आते ही बालोद शहर और नेशनल हाइवे की तस्वीर बदल गई है। सड़कें अब वाहनों के लिए नहीं, बल्कि गौवंश के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गई हैं। शहर की गलियों से लेकर नेशनल हाइवे तक हर जगह गाय का झुंड बैठा और घूमता नजर आ रहा है। बालोद शहर में ही अनुमानित 300 से 400 गौवंश खुले में विचरण कर रहे हैं। गोशालाओं में जगह न होने और गांवों से लगातार खदेड़े जाने के कारण इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नतीजा यह है कि दिनभर जाम और रातभर हादसों की आशंका ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।