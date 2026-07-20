मिडिल स्कूल में तालाबंदी, एक शिक्षक संलग्न होने पर चार घंटे बाद खुला ताला

ग्रामीणों को विद्यालय में उत्पन्न होने वाली स्थिति का पहले से ज्ञान था, इसलिए वे पूर्व से ही लगातार शिक्षक की मांग करते हुए आवेदन दे रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो 15 जुलाई को तालाबंदी करने की चेतावनी देते हुए 20 जुलाई तक का समय दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार विभाग ने एक शिक्षक को संलग्न किया था लेकिन वे नहीं आए। इससे नाराज पालकों ने सोमवार को तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि तालाबंदी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे एवं दूसरे शिक्षक को भेजने की बात कहकर तालाबंदी खत्म करने कहा। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक आएगा, तभी ताला खुलेगा। लगभग चार घंटे बाद ताला खोला गया।