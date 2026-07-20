20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

शिक्षा

मिडिल स्कूल में तालाबंदी, एक शिक्षक संलग्न होने पर चार घंटे बाद खुला ताला

शिक्षकों की मांग को लेकर ग्राम कोचेरा में पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों व पालकों ने तालाबंदी कर दी। आनन-फानन में शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को संलग्न किया, तब ग्रामीणों ने तालाबंदी खोली।
2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Jul 20, 2026

शिक्षकों की मांग को लेकर ग्राम कोचेरा में पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों व पालकों ने तालाबंदी कर दी। आनन-फानन में शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को संलग्न किया, तब ग्रामीणों ने तालाबंदी खोली।

शिक्षकों की मांग को लेकर ग्राम कोचेरा में पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों व पालकों ने तालाबंदी कर दी। आनन-फानन में शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को संलग्न किया, तब ग्रामीणों ने तालाबंदी खोली। विद्यालय में वर्तमान में 26 बच्चे हैं।

एक शिक्षक के भरोसे तीन कक्षाएं

ग्राम कोचेरा में ग्रामीण नवीन सत्र प्रारंभ होने के साथ शिक्षक की मांग करते हुए शिक्षा विभाग को आवेदन दे रहे थे। विद्यालय में कुल चार शिक्षक थे। एक शिक्षक प्रधान पाठक पदोन्नत होकर चले गए। एक महिला शिक्षक एक माह पूर्व सेवानिवृत्त हो गई। शेष दो शिक्षक रह गए। उनमें एक को प्रभारी प्रधान पाठक बना दिया गया। ग्रामीण बताते हैं कि प्रधान पाठक सरकारी कागजों को बनाने व उच्च कार्यालय आने-जाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। एक शिक्षक के भरोसे तीन कक्षाएं रह गई थीं।

यह भी पढ़ें :

बासिंग में कॉलेज भवन का निर्माण बंद, घोटिया में तो बिल्डिंग बनाने जमीन तक नहीं खोज पाए

तालाबंदी के पहले दी थी चेतावनी

ग्रामीणों को विद्यालय में उत्पन्न होने वाली स्थिति का पहले से ज्ञान था, इसलिए वे पूर्व से ही लगातार शिक्षक की मांग करते हुए आवेदन दे रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई तो 15 जुलाई को तालाबंदी करने की चेतावनी देते हुए 20 जुलाई तक का समय दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार विभाग ने एक शिक्षक को संलग्न किया था लेकिन वे नहीं आए। इससे नाराज पालकों ने सोमवार को तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि तालाबंदी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे एवं दूसरे शिक्षक को भेजने की बात कहकर तालाबंदी खत्म करने कहा। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक आएगा, तभी ताला खुलेगा। लगभग चार घंटे बाद ताला खोला गया।

यह भी पढ़ें :

नहीं कराई ई-केवाईसी तो रुक सकता है राशन

पूर्व जनपद उपाध्यक्ष भी समर्थन में धरने पर बैठे

इस दौरान जनपद पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष तोषण साहू भी ग्रामीणों के साथ उनके समर्थन में जमीन में बैठे रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ललित चन्द्राकर ने कहा कि एक शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई है।

बच्चों और पालकों के साथ इनकी भी रही भागीदारी

प्रदर्शन में माध्यमिक स्कूल शाला समिति के अध्यक्ष अर्जुन देशलहरे, ग्राम विकास समिति अध्यक्ष डामन लाल, तुलेश साहू, खेमलाल, खिलावन, कृष्णा साहू, द्वारका, गजानंद, संतोलाल महानंद, ेसरपंच भूलनडबरी डोमल लाल, ग्रामीण अध्यक्ष डामन लाल, उपाध्यक्ष गिरवर मिर्मलकर, सचिव रविकुमार, कोषाध्यक्ष खिलावन साहू, बेद राम साहू, कृष्णा मलघाटी, तुलेश कुंवर दादरा, खेमलाल देशलहरे, संतोष, मिथलेश, पंच वरुण, द्वारका प्रसाद, पंच सुदरलाल, पूरण साहू, रोहित राम, सोहन तेलासी, विजय कुमार, हलधर साहू, टूमन साहू, देवदास देशलहरे आदि शामिल थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

Updated on:

20 Jul 2026 11:22 pm

Published on:

20 Jul 2026 11:22 pm

Hindi News / Education News / मिडिल स्कूल में तालाबंदी, एक शिक्षक संलग्न होने पर चार घंटे बाद खुला ताला

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

मुंडगोड के दो विद्यार्थियों का प्रेरणा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चयन, गुजरात के वडनगर में आयोजित सात दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम में लिया हिस्सा

गुजरात के वडनगर में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के मुंडगोड तालुक की छात्रा भाग्यलक्ष्मी बसवराज बिसनल्ली एवं छात्र मंजूनाथ कल्लप्पा कोरावर के साथ शारीरिक शिक्षा शिक्षिका यल्लुबाई पाटील।
हुबली

NEET 2026: कौन हैं मुस्कान जहरा काल्बी? कामयाबी पर इंडियन आर्मी ने दी खास बधाई

Ladakh News, NEET 2026 Topper, Muskan Zehra Qalbi, Indian Army, Kargil News, NEET UG Result, Fire and Fury Corps, Education News, लद्दाख न्यूज, नीट टॉपर, मुस्कान जहरा काल्बी, भारतीय सेना, कारगिल,
शिक्षा

बासिंग में कॉलेज भवन का निर्माण बंद, घोटिया में तो बिल्डिंग बनाने जमीन तक नहीं खोज पाए

बालोद जिले में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज तो खोले गए लेकिन कॉलेज भवन बनाने शासन के पास राशि कम पड़ गई। जिले में तीन नए कॉलेज भवन का निर्माण होना है, जिसमें एक का काम तो चल रहा है। वहीं ग्राम बासिन में दूसरे कॉलेज भवन का निर्माण शुरू तो हुआ लेकिन राशि के लिए अलॉटमेंट नहीं होने के कारण निर्माण रुका हुआ है।
शिक्षा

CBSE 10th सेकंड बोर्ड रिजल्ट आज होगा जारी? डिजिलॉकर और उमंग ऐप से भी कर सकेंगे डाउनलोड

CBSE 10th Second Board Result 2026, CBSE Marksheet DigiLocker, How to Download CBSE Marksheet, CBSE Passing Marks 2026,सीबीएसई 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026, सीबीएसई मार्कशीट डिजीलॉकर, सीबीएसई मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें, CBSE Class 10 Result Update, digilocker.gov.in, cbse.gov.in
शिक्षा

NEET-UG 2026 का रिज़ल्ट जारी, पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल बने टॉपर

NEET Result
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.