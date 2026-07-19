NEET 2026: कौन हैं मुस्कान जहरा काल्बी? कामयाबी पर इंडियन आर्मी ने दी खास बधाई

भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर मुस्कान की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जमकर बधाई दी। सेना ने अपने संदेश में लिखा कि यह बेहतरीन प्रदर्शन का जश्न और सपनों को नई उड़ान है। आर्मी गुडविल स्कूल हरका बहादुर की पूर्व छात्रा मुस्कान जहरा काल्बी को NEET 2026 में सफलता के लिए सेना गर्व के साथ शुभकामनाएं देती है। मुस्कान ने 720 में से 602 अंक हासिल करके एसटी (ST) कैटेगरी में 63वीं और ऑल इंडिया स्तर (AIR) पर 9221वीं रैंक हासिल की है।