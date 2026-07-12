Indian Army: 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कितना पैसा और क्या सुविधाएं मिलती हैं, जानिए पूरा सैलरी स्ट्रक्चर

Agniveer Yojana 2026: केंद्र सरकार की ओर से साल 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में पूरा होने जा रहा है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को थलसेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। पहले बैच के युवाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 23 वर्ष तक की छूट दी गई थी। आइए जानते हैं कि सेवा के दौरान इन्हें कितनी सैलरी मिलती है और चार साल बाद क्या सुविधाएं दी जाती हैं?