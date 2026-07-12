Indian Army: 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कितना पैसा और क्या सुविधाएं मिलती हैं, जानिए पूरा सैलरी स्ट्रक्चर

इंडियन आर्मी अग्निवीर (फोटो- BBC)
Agniveer Yojana 2026: केंद्र सरकार की ओर से साल 2022 में शुरू की गई अग्निवीर योजना के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में पूरा होने जा रहा है। इस योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को थलसेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। पहले बैच के युवाओं को अधिकतम उम्र सीमा में 23 वर्ष तक की छूट दी गई थी। आइए जानते हैं कि सेवा के दौरान इन्हें कितनी सैलरी मिलती है और चार साल बाद क्या सुविधाएं दी जाती हैं?
4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। यह लगभग 10.04 लाख रुपये से 11.71 लाख रुपये तक होता है। यह राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इसमें अग्निवीर के वेतन से काटा गया हिस्सा और सरकार का बराबर का योगदान शामिल होता है। इसके अलावा ओर भी सुविधाएं मिलती हैं-
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले बैच के ज्यादा से ज्यादा अग्निवीरों को सेना में परमानेंट नौकरी देने पर विचार कर रही है। वर्तमान नियम के मुताबिक केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंटली रखने का प्रावधान है। बता दें तीनों सेनाओं ने इस कोटे को बढ़ाने का सुझाव दिया है। नौसेना ने 75 प्रतिशत और थलसेना और वायुसेना ने 50 प्रतिशत अग्निवीरों को परमानेंट रखने की मांग की है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
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