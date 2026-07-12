मेरठ छात्रा हत्याकांड: मंत्री भूपेंद्र चौधरी बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

Bhupendra Chaudhary Statement: मेरठ में बीए की छात्रा की हत्या का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 15 मई को हुई, जब रोहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली बीए छात्रा परीक्षा देने के लिए अपने घर से निकली थी। परिजनों के अनुसार, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी वह वापस घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बावजूद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिवार की चिंता बढ़ गई।