Moradabad News: प्रमोद कृष्णम का सपा पर हमला, कहा- अखिलेश की राजनीति विभाजन और ‘नमाजवाद’ पर केंद्रित

सपा मुखिया अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई आरोप लगाए हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि लोहिया का समाजवाद सामाजिक सद्भाव पर आधारित था, जबकि अखिलेश यादव के समय में ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव की राजनीति वंशवादी, विभाजन और 'नमाजवाद' पर केंद्रित है। यदि अखिलेश यादव उस मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं तो उन्हें प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि ईमानदारी से ऐसा करना चाहिए।