सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से लिया आशीर्वाद, गोमाता और मंदिर चढ़ावे को लेकर सरकार पर साधा निशाना

करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद बाहर आए अखिलेश यादव ने बताया कि शंकराचार्य गोमाता को लेकर काफी चिंतित हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से गऊ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिल जाए। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य सैफई गए, मैनपुरी गए और प्रदेशभर में कई स्थानों पर गए। उन्होंने वहां लोगों से फीडबैक लिया, जिसमें पूछा गया कि वे गाय को पशु मानते हैं या माता। इस पर सभी ने गाय को माता मानने की बात कही।