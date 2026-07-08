यूपी का ‘धन कुबेर’ ARTO! 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद, लखनऊ, नोएडा और बाराबंकी तक फैला साम्राज्य

लखनऊ :उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के सेवानिवृत्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ललित कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी, 1.62 करोड़ रुपये नकद, लग्जरी वाहन और करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अब तक बरामद संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।