चंपत राय को खतरा बढ़ा, और कड़ी की सुरक्षा, जानिए अब कहां रह रहे पूर्व महासचिव

Champat Rai -अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी के मामले में घिरे चंपत राय, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके हैं। अब उन्होंने कहा ​है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। चंपत राय ने अपने एक्स हेंडल पर खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि मेरा करीब 45 सालों का सार्वजनिक जीवन बिल्कुल खुली किताब की तरह है। उन्होंने यह भी कहा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद मैं हर आरोपों का तथ्य पूर्वक जवाब दूंगा। इस बीच चंपत राय पर खतरा बढ़ गया है जिसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वे अभी रामकोट में अकेले रह रहे हैं। इधर विहिप ने स्पष्ट कर दिया है कि चंपत राय संगठन के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। वे अपना कामकाज विधिवत कर रहे हैं।