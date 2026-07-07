श्रीराम मंदिर में हुईं 70 ‘चोरियां’, CCTV और गिनती में भी गड़बड़ी: SIT रिपोर्ट की 7 खास बातें

SIT ने खराब ओवरसाइट की ओर भी इशारा किया, यह देखते हुए कि काउंटिंग के दौरान ट्रस्ट और बैंक दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होने के बावजूद ये कमियां जारी रहीं। एक्स-ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने सितंबर 2024 का अरेंजमेंट और बैंक के साथ फरवरी 2025 का SOP बनाते समय ट्रस्ट को रिप्रेजेंट किया था, उनसे यह पक्का करने की उम्मीद थी कि सेफगार्ड लागू किए जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार निगरानी, ​​रेगुलर रिव्यू या असरदार सुपरविज़न के बहुत कम सबूत मिले हैं।