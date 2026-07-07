शर्मा ने फेंकी सबसे तेज गेंद, यश ने चटकाए 18 विकेट, जानिए 4 नए खिलाड़ियों की खासियत

Team India- जिम्बाब्वे दौरे में टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस टीम में जहां कई वरिष्ठ खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है वहीं BCCI और सेलेक्टर्स ने अनेक नए चेहरों पर भरोसा जताया है। जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय इंडियन टीम में एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 नए खिलाड़ियों को चुना गया है। इनमें प्रभसिमरन सिंह, यश ठाकुर, अशोक शर्मा और हर्ष दुबे शामिल हैं। पहली बार टी-20 इंटरनेशनल टीम में शामिल किया है।