IND vs ENG ODI: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बदलाव, नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे भारतीय टीम में शामिल

साल 2019 में वनडे डेब्यू करने वाले दुबे ने इस फॉर्मेट में अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 43 रन बनाए। इसके अलावा, उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया है। वहीं, 68 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 6 अर्धशतकों के साथ 1,083 रन बनाने के अलावा, 34 विकेट अपने नाम किए हैं। दुबे ने आखिरी वनडे मैच अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ था। भारत-इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में 14 जुलाई को खेला जाएगा, जिसके बाद कार्डिफ में 16 जुलाई को अगले मैच का आयोजन होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेला जाना है।