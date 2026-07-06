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IND vs ENG ODI: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बदलाव, नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे भारतीय टीम में शामिल

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी टीम में बदलाव किया गया है। चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका मिला है।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 06, 2026

T20 world cup 2026

विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (photo - BCCI)

India vs England ODI series: इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने जा रही तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज से पहले चोटिल नितीश कुमार रेड्डी की जगह सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर शिवम दुबे को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। दुबे इंग्लैंड में जारी पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।

रेड्डी अभी भी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने सोमवार को कहा कि दुबे वनडे सीरीज के लिए भी वहीं रुकेंगे, क्योंकि रेड्डी अभी भी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं। रेड्डी के रिहैबिलिटेशन के कारण उन्हें पहले ही आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और जिम्बाब्वे के विरुद्ध आगामी तीन मुकाबलों की सीरीज से बाहर कर दिया गया था।

नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे

देवजीत सैकिया ने कहा, "सिलेक्शन कमिटी ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को चुना है।" नितीश रेड्डी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी, और उनके प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की समय-सीमा अभी तय नहीं हुई है।

दुबे का वनडे करियर

साल 2019 में वनडे डेब्यू करने वाले दुबे ने इस फॉर्मेट में अब तक कुल 4 मैच खेले हैं, जिसमें 43 रन बनाए। इसके अलावा, उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया है। वहीं, 68 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 6 अर्धशतकों के साथ 1,083 रन बनाने के अलावा, 34 विकेट अपने नाम किए हैं। दुबे ने आखिरी वनडे मैच अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ था। भारत-इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम में 14 जुलाई को खेला जाएगा, जिसके बाद कार्डिफ में 16 जुलाई को अगले मैच का आयोजन होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 जुलाई को लंदन में खेला जाना है।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत का अपडेटेड स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, शिवम दुबे।

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Updated on:

06 Jul 2026 08:50 pm

Published on:

06 Jul 2026 08:50 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG ODI: इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बदलाव, नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे भारतीय टीम में शामिल

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