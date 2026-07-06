ENG vs IND: अगर तीसरे टी20 में हारे तो श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ेगा शर्मनाक रिकॉर्ड, ऋषभ पंत और शुभमन गिल से भी खराब है कप्तानी रिकॉर्ड

नव नियुक्त कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही है। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद अब इंग्लैंड में भी हार का सामना करना पड़ा है। बतौर कप्तान अय्यर ने अब तक चार मैच खेले हैं, जिनमें तीन हार और एक बेनतीजा रहा है। अगर तीसरे मैच में भी उन्हें हार मिलती है, तो अय्यर एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वे पांच मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी करने के बाद एक भी मैच नहीं जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे।